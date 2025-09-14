به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رئیس اداره بنیاد شهید و امور ایثارگران دزفول گفت: حاج محمدعلی صفریان پدر شهید حمید صفریان دیروز شنبه (۲۲ شهریورماه) در شهرستان دزفول دعوت حق را لبیک گفت و به فرزند شهیدش پیوست.

محمدحسن جولا افزود: مراسم تشییع پیکر پاک این پدر گرانقدر روز دوشنبه ۲۴ شهریورماه ساعت ۱۶ از درب مسجد صاحب الزمان به سمت گلزار شهدای شهر صفی آباد با حضور مسئولان و خانواده‌های شاهد و ایثارگر برگزار خواهد شد.

وی ادامه داد: بسیجی شهید حمید صفریان اعزامی لشکر ۷ ولی‌عصر متولد ۱۳۴۹ در ۶ اسفند ماه ۱۳۶۵ در عملیات کربلای ۵ و در جبهه شلمچه به شهادت رسید و مزار مطهرش در گلزار شهدای شهر صفی آباد زیارتگاه عاشقان است.



