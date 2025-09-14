به‌گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، سرهنگ علی افخمی در بازدید از بنا‌های تاریخی استان یزد گفت: با توجه به پراکندگی آثار و اماکن تاریخی در استان یزد و لزوم حفاظت و صیانت هر چه‌بهتر از این مواریث، یگان حفاظت میراث‌فرهنگی مستمر از مکان‌های تاریخی بازدید و با متخلفانی که به صورت پایشی و گزارش مردمی شناسایی‌شده‌اند، از طریق مراجع قانونی برخورد می‌کند.

فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی استان یزد بابیان این‌که نیرو‌های یگان حفاظت میراث‌فرهنگی از ابتدای سال تاکنون علی‌رغم همه محدودیت‌ها و کمبودها، تمام توان خود را برای حراست و حفاظت از آثار تاریخی به عنوان پشتوانه‌های فرهنگی استان به کار گرفته‌اند، تصریح کرد: مراقبان آثار تاریخی یگان حفاظت میراث‌فرهنگی استان یزد به صورت ۲۴ ساعته در حال گشت زنی برای حفاظت از بافت تاریخی و آثار ارزشمند بوده و در صورت مواجهه با هرگونه تخلف ساختمانی، ضمن توقف کار اقدام به صدور اخطار می‌کنند، به طوریکه از ابتدای سال ۱۴۰۴ تاکنون تعداد ۶۰۶ فقره اخطار به نام متخلفان صادر شده است.

سرهنگ افخمی اضافه کرد: ازآنجایی‌که برخی از متخلفان علیرغم تذکرات متعدد و دریافت اخطار با بی‌توجهی همچنان به فعالیت غیرمجاز خود ادامه می‌دهند، یگان حفاظت اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان یزد نسبت به اخذ حکم مهر وموم، کارگاه‌های ساختمانی متخلف از دادستان مرکز استان اقدام کرده که این اقدام در امر بازدارندگی بسیار مفید بوده و میزان جرایم را کاهش داده است و در این راستا از ابتدای سال جاری تاکنون تعداد ۳۸ مورد مهر وموم کارگاه ساختمانی صورت گرفته است که اکثراً منجر به رفع تخلف شده است.

وی، خاطر نشان کرد: طی تعامل و مکاتبه با دادستان استان یزد در اواخر سال ۱۴۰۱ و همچنین اوایل سال ۱۴۰۴ برای اخذ حکم مهر وموم کارگاه‌های ساختمانی غیرمجاز در استان یزد، با این اقدام آمار تشکیل پرونده‌های قضایی به‌طور چشمگیری کاهش یافته است.

افخمی در پایان به لزوم مراجعه اهالی بافت تاریخی برای اخذ مجوز مرمت قبل از هرگونه اقدام ساختمانی در ملک خود تأکید کرد و افزود: حفظ و حراست از بافت‌ها و ابنیه تاریخی به عنوان میراث ارزشمند نیاکان ما، نیازمند مشارکت مردمی است و بدون حضور آنها این امر میسر نخواهد بود.