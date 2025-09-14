داوری فایل‌های ضبط‌شده مرحله مقدماتی‌ِ چهل و هشتمین دوره مسابقه‌های سراسری قرآن کریم سازمان اوقاف و امور خیریه از امروز در بخش آقایان آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، داوری فایل‌های ضبط‌شده مرحله مقدماتی‌ِ (نیمه‌نهایی) چهل و هشتمین دوره مسابقه های سراسری قرآن کریم سازمان اوقاف و امور خیریه که روز‌های ۱۲ و ۱۳ شهریور به همت ادارات کل اوقاف و امور خیریه استان‌ها تهیه شده و برای مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه در تهران ارسال شده بود، آغاز شد.

از امروز یکشنبه ۲۳ شهریور ماه داوری این آثار با حضور هیئت داوران در ۹ روز و در دو بخش آقایان و بانوان تا دوشنبه ۳۱ شهریور ماه در هتل ارم انجام خواهد شد.

بخش داوری آثار آقایان ۲۳ تا ۲۶ شهریور و بخش داوری آثار بانوان ۲۶ تا ۳۱ شهریور ماه انجام خواهد شد.

در انتهای هر روز کارنامه آثار شرکت کنندگانی که داوری شده است صادر و برای شرکت‌کننده از طریق پیام‌رسان ایتا ارسال خواهد شد.

شرکت‌کنندگان باید در اسرع وقت پیام رسان ایتا را بر روی شماره اعلامی که در سامانه ثبت نام مسابقه ها اعلام کرده اند برای دریافت پیام نصب کنند.

پس از انجام داوری‌ها اسامی راه‌یافتگان به مرحله نهایی مسابقه های قرآن که مهر و آبان سال جاری در استان کردستان برگزار خواهد شد، اعلام می‌شود.