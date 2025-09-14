توزیع لوازم التحریر بین کودکان نیازمند زارچی
۲۰۰ بسته لوازمالتحریر میان دانشآموزان نیازمند زارچ توزیع شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد،
با فرارسیدن آغاز سال تحصیلی جدید، گروه مهر هادی سرچشمه، اقدام به توزیع بستههای لوازمالتحریر در میان دانشآموزان نیازمند مدارس منطقه کرد.
مسئول گروه جهادی مهر هادی گفت: در این طرح حدود ۲۰۰ بسته لوازم التحریر به ارزش بیش از ۱۰۰ میلیون تومان اقلام شامل دفتر، خودکار، مداد، کیف و سایر ملزومات آموزشی تهیه و در میان دانشآموزان بیبضاعت توزیع شد.
کریمی افزود: این حرکت خداپسندانه طی سه سال متوالی ادامه داشته است که تأمین هزینهها نیز با مشارکت مردم خیرخواه صورت گرفته است.