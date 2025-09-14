حج و زیارت گیلان، فرآیند و دستورالعمل جذب معاون آموزشی عتبات عالیات را اعلام کرد.

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ حج و زیارت گیلان اعلام کرد: در راستای تحقق مفاد نظام نامه جامع منابع انسانی حوزه کارگزاری حج و زیارت در زمینه ورود به حوزه کارگزاری و بهره مندی از ظرفیت حداکثری مشتاقان ورود به عرصه خدمتگزاری حوزه کارگزاری حج و زیارت، فرآیند و دستورالعمل جذب معاون آموزشی عتبات عالیات پس از طرح در کمیته منابع انسانی حوزه کارگزاری حج و زیارت، بر اساس روال ذیل جهت فراخوان متقاضیان اعلام می‌شود.

ترتیب اجرای فرآیند به این شرح است:

۱- نام نویسی و تکمیل اطلاعات متقاضی در سامانه جامع کارگزاران و احراز صحت اطلاعات توسط دفتر حج و زیارت استان

۲- شرکت متقاضی در فراخوان بارگذاری شده در سامانه جامع کارگزاران

۳- احراز صلاحیت اولیه از سوی دفتر حج و زیارت (سلامت جسمانی، سنجش اشتیاق و توانایی فرد برای ورود به عرصه خدمتگزاری و ...)

۴- شرکت در دوره آموزشی مربوطه و موفقیت در آزمون

۵- مصاحبه تخصصی متقاضی توسط هیات مصاحبه استان

۶- اعزام به عنوان معاون آموزشی و ارزیابی عملکرد و در نهایت تأیید سیستمی سابقه اعزام در صورت تأیید ارزیابی عملکرد شرایط فراخوان

شرایط متقاضیان: عمومی و اختصاصی

حج و زیارت استان همچنین اعلام کرد متقاضیان باید شرایط اعلام شده را داشته باشند، این شرایط شامل:

الف) شرایط عمومی: مطابق با مفاد مندرج در نظام نامه جامع منابع انسانی – فصل دوم – بخش اول (صفحه ۱۶)

ب) شرایط اختصاصی: دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی؛ کاردانی (فوق دیپلم)

دارابودن حداقل ۲۵ و حداکثر ۵۵ سال سن

زمان و مدت فراخوان:

زمانبندی فرآیند جذب معاون آموزشی در سال ۱۴۰۴ به این شرح است:

۱- فراخوان در سامانه جامع کارگزاران، مهلت تا ۱۵ مهر ۱۴۰۴،

۲- احراز صلاحیت اولیه توسط دفتر حج و زیارت استان، از ۱۶ مهر تا ۱۵ آبان

۳- برگزاری دوره‌های آموزشی مربوطه و انجام مصاحبه نهایی، از ۱۶ آبان تا ۳۰ آذر

حج و زیارت گیلان همچنین اعلام کرد: آن دسته از عوامل اجرایی دارای سابقه حج و عمره که سابقه معاونت آموزشی عتبات عالیات عراق را ندارند، در صورت احراز مفاد بند (ب) این بخشنامه، باید از طریق سامانه آموزش کارگزاران نسبت به ثبت نام در کلاس‌های آموزشی مربوطه اقدام و همزمان با برگزاری دوره‌های آموزشی معاون آموزشی عتبات در کلاس‌های آموزشی مورد نیاز، شرکت کنند.

همچنین آن دسته از مدیران و معاونان حج تمتع که سابقه معاونت آموزشی عتبات را ندارند، به شرط تأیید مدیر مربوطه مبنی بر دارابودن سابقه اعزام زائری عتبات، از الزام به اعزام به عنوان معاون آموزشی عتبات معاف بوده و می‌توانند مستقیماً به عنوان مدیر کاروان عتبات، مشروط بر طی دوره‌های آموزشی مورد نیاز، اعزام شوند.