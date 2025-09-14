پخش زنده
آکو کریمی، سرمربی ۳۴ ساله مهابادی تیم والیبال لیوبلیانا، برای پنجمین سال پیاپی هدایت این باشگاه اسلوونیایی را بر عهده گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، آکو کریمی، سرمربی مهابادی تیم والیبال «لیوبلیانا» اسلوونی، بار دیگر هدایت این تیم را بر عهده گرفت.
کریمی ۳۴ ساله که پیشتر بهعنوان بازیکن در پست پاسور فعالیت داشت، اکنون برای پنجمین سال متوالی روی نیمکت سرمربیگری این باشگاه مینشیند.
او با هدایت خود، تیم لیوبلیانا را از پایینترین لیگ به سوپرلیگ گروه B اسلوونی رساند؛ تیمی که سال گذشته برای نخستینبار، حضور در این رقابتها را تجربه کرد.
آکو کریمی علاوه بر فعالیت ورزشی، دارای دکترای رشته مکاترونیک و مدرک مربیگری کاتاگوری ۳ بینالمللی و سطح A اروپا میباشد.