قرارداد طرح توسعه و بهره‌برداری از میدان گازی مدار با مشارکت شرکت فولاد مبارکه اصفهان و شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت (اویک)، عصر امروز نهایی و امضا خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صداو سیما، شرکت ملی نفت ایران، میدان مدار که در ۴۰ کیلومتری پالایشگاه فاز‌های ۱۵ و ۱۶ پارس جنوبی و در مجاورت میادین عسلویه شرقی، تابناک و خیام غربی قرار دارد، در سال ۲۰۰۹ کشف شده و ذخیره درجای آن ۸/۸ تریلیون فوت‌مکعب برآورد می‌شود.

بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، اجرای این طرح به تولید تجمعی حدود ۶۵ میلیارد مترمکعب گاز و ۱۲۷ میلیون بشکه میعانات گازی در طول دوره ۲۰ ساله قرارداد منجر خواهد شد.

شرح کار شامل تکمیل ۲۰ حلقه چاه در چهار کلاستر، احداث تاسیسات سرچاهی، اجرای بیش از ۱۰۰ کیلومتر خطوط لوله جریانی و انتقال و احداث تاسیسات اندازه‌گیری و تصفیه آب همراه است.

این پروژه با هدف برداشت حداکثری از میدان، ایجاد اشتغال در مناطق محروم استان بوشهر و جذب سرمایه در صنعت نفت و گاز کشور اجرا می‌شود.