مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان مرکزی از آغاز عملیات مرمت و بازسازی سقف ضلع غربی بازار تاریخی شمسالسلطنه و کاروانسرای حاج مهدی نراقی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما محمود مرادی نراقی اظهار داشت: عملیات مرمت سقف ضلع غربی بازار تاریخی شمسالسلطنه و کاروانسرای حاج مهدی نراقی آغاز شده و در چارچوب برنامههای بازآفرینی بافتهای تاریخی و حمایت از هویت فرهنگی مناطق قدیمی، با جدیت در حال پیگیری است.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان مرکزی افزود: «این طرح با مشارکت چهار جانبه بین شرکت بازآفرینی شهری ، ادارهکل میراث فرهنگی، ادارهکل راه و شهرسازی استان مرکزی و شهرداری نراق به مرحله اجرا درآمده و مبلغ ۳۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی بازآفرینی شهری به آن تخصیص یافته است.
او خاطرنشان کرد: فرایند قانونی انتخاب پیمانکار و انعقاد قرارداد توسط شهرداری نراق انجام شده و نظارت فنی مرمت نیز برعهده کارشناسان میراث فرهنگی خواهد بود. این طرح با هدف حفظ اصالت معماری بومی و احیای فضای تاریخی بازار و کاروانسرا صورت میگیرد.
مرادی نراقی با تأکید بر اهمیت حفظ و احیای آثار تاریخی شهر نراق خاطر نشان کرد: نراق بهعنوان یکی از قطبهای تاریخی استان مرکزی، ظرفیت بالایی برای جذب گردشگر فرهنگی دارد و اجرای چنین طرحهایی نقش مهمی در رونق گردشگری، اشتغالزایی و پایداری اقتصادی منطقه خواهد داشت