افزایش میزان سرانه مصرف مرغ در بویراحمد
رییس جهادکشاورزی بویراحمد گفت: میزان سرانه مصرف گوشت مرغ در این شهرستان به ازای هر نفر در سال از ۲۴ کیلوگرم به ۳۵ کیلوگرم افزایش یافت.
وی علت اصلی مرغ گوشت مرغ در بین جمعیت شهرستان بویراحمد افزایش قیمت گوشت قرمز اعلام کرد.
رییس جهادکشاورزی شهرستان بویراحمد با اشاره به افزایش قیمت مرغ هر کیلوگرم ۱۴۰ هزار تومان در بازار گفت: ناترازی انرژی و قطعی برق، افزایش قیمت دارو و واکسن و همچنین تأخیر در تحویل نهادههای دامی از عوامل اصلی افزایش هزینههای تولید و در نتیجه قیمت تمام شده گوشت مرغ هستند.
شاکریان با اشاره به وجود ۲۹ طرح تولید مرغ گوشتی در این شهرستان اعلام کرد: این واحدها تنها قادر به تأمین ۶۰ درصد از نیاز بازار داخلی بویراحمد هستند.
وی اضافه کرد: برای تنظیم بازار، ۱۹۰ تن مرغ منجمد و ۵۰ تن گوشت گوساله در سال جاری در بازار شهرستان بویراحمد توزیع شد.