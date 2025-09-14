به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، محمدجواد کنجوری گفت: در این روز بیشترین استقبال از سینماهای سطح استان صورت گرفت و به ترتیب فیلم های مرد عینکی ؛ ناجورها ؛ پیر پسر ؛ زن و بچه و ناتور دشت بیشترین مخاطب را به خود اختصاص دادند.

وی افزود: با توجه به استقبال خوب همشهریان اکثریت سانس های سینماها در این روز تکمیل ظرفیت شد.

به گفته کنجوری سه سینمای آزادی ؛ فرهنگ و کافه پاز در روز سینما به ترتیب بیشترین آمار مخاطب را به خود اختصاص دادند.

کنجوری از مردم خواست برای تهیه بلیت به پایگاه اینترنتی گیشه هفت به نشانی www.gisheh7.ir رفته و از مراجعه حضوری به گیشه سینماها خودداری کنند.