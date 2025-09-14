پخش زنده
مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان روند اجرای برنامه های سال تحصیلی جدید در این استان را تشریح کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، مدیرکل آموزش و پرورش استان در گردهمایی توانمند سازی مدیران مدارس شهرستان سمنان گفت: زنگ غنچهها (دوره پیشدبستانی) و همچنین زنگ جوانهها (پایه هفتم) روز ۳۰ شهریور به صدا در میآید.
قاسم شریفی افزود: جشن شکوفهها (پایه اول دبستان) ۳۱ شهریور و زنگ مهر هم روز اول مهر همزمان با سراسر کشور در استان برگزار میشود.
مدیرکل آموزش و پرورش استان خاطرنشان کرد: امسال بیش از ۱۲۵ هزار دانش آموز سال تحصیلی جدید را در ۵ هزار کلاس درس آغاز میکنند.
وی گفت: بیش از یک هزار مدرسه هم برای ورود دانش آموزان آماده شده است.
مراد دوستمحمدیان مدیر آموزش و پرورش شهرستان سمنان هم از آمادگی مدیران مدارس برای استقبال از دانش آموزان خبر دادو گفت: آموزش به دبیران مدارس ، تسلط برقوانین و مقررات ، استفاده از فن آوری نوین - و آشنایی معلمان با سیاستهای آموزش و پرورش از مهمترین وظایف مدیران و معلمان مدارس است.