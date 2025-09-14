به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز خراسان رضوی، غلامحسین مظفری روز یکشنبه در نخستین همایش ملی امنیت و توسعه پایدار مناطق کویری کشور در مشهد با بیان اینکه ۱۰ استان کشور در مجاورت پهنه‌های کویری و بیابانی واقع شده است. افزود: توسعه کویر باعث برقراری امنیت پایدار در این مناطق می‌شود.

وی اضافه کرد: برای توسعه مناطق کویری باید کار‌های جدی کرد؛ چون کویر یک سرمایه عظیم و ارزشمند است و باید به این ظرفیت، توجه و عنایت داشته باشیم.

مظفری با تاکید بر استفاده از تجربه سایر کشور‌ها در حوزه کویر ادامه داد: بهره‌گیری از ظرفیت انرژی خورشیدی برای ساخت نیروگاه‌های بزرگ خورشیدی مانند کشور امارات باید مورد توجه باشد، حتی می‌توان از منابع آب‌های شیرین کویر نیز بهره گرفت.

وی با اشاره به دیوارکشی در امتداد مرز افغانستان گفت: کریدور شمال، جنوب و شرق به غرب، از کویر می‌گذرد؛ بنابراین مساله کویر و عبور گذرگاه‌ها از میانه استان‌های کویری، بسیار مهم است.

نخستین همایش ملی امنیت و توسعه پایدار مناطق کویری کشور امروز، ۲۳ شهریور ماه با حضور معاون امنیتی انتطامی وزیر کشور و استانداران خراسان رضوی، خراسان جنوبی، کرمان، قم و یزد و معاونان امنیتی و مدیران کل امنیتی استانداری‌های ۱۰ استان کویری کشور در مشهد برگزار شد.