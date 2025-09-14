مدارس یزد، سال تحصیلی را با ۲ ساعت تاخیر آغاز میکنند
ساعت شروع مدارس در روزهای ابتدایی سال تحصیلی با ۲ ساعت تاخیر آغاز میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد
، رئیس شورای اسلامی شهر یزد با اشاره به درپیش بودن مهرماه و سال تحصیلی جدید گفت: ساعت شروع مدارس در روزهای ابتدایی سال تحصیلی با ۲ ساعت تاخیر آغاز میشود تا خانوادهها سال تحصیلی جدید را آرام و بدون دغدغه آغاز کنند.
سیفی افزود: برنامه ریزیهای لازم انجام شده تا بدون هپچگونه مشکلی سال تحصیلی جدید را آغاز کنیم و در مورد سرویس مدارس نیز برنامه ریزی لازم صورت گرفته است.
وی در ادامه گفت: با توجه به اینکه در روزهای پایانی تعطیلات تابستانی هستیم باید تصادفات و سوانح جادهای بخصوص در جادههای یزد مدیریت شود، چون فوت حتی یک نفر در تصادفات نیز جبران ناپذیر است.
عزیزالله سیفی افزود: در روزهای پایانی تعطیلات تابستانی امسال هستیم و از حجم سفرها و مسافرتها کاسته میشود، اما طبق اعلام راهور کشور، فقط در ۲۰ روز ابتدای شهریور ماه بیش از ۶۰۰ نفر از هموطنان ما در تصادفات کشته شدهاند.
وی بیان کرد: همچنین صدها نفر نیز در تصادفات مجروح شده و در بیمارستانها بستری هستند و لذا مردم باید دقت کنند و مخصوصا پایان تعطیلات اقدامات ایمنی را رعایت کرده و از سرعت بیجا و همچنین اقدامات خطر ساز دوری کنند تا جان خود و دیگر هموطنان را به خطر نیندازند.
رئیس شورای اسلامی شهر یزد ادامه داد: از دستگاههای مختلف استان یزد درخواست داریم مخصوصا در جادههای این استان، نظارت لازم را داشته باشند، چون به خطر افتادن جان حتی یک نفر نیز ضربه و خسارت عظیم مادی و معنوی را به خانوادهها وارد میکند.