به‌منظور رفع مشکلات شبکه توزیع برق و ایجاد زیرساخت مناسب برای شبکه فوق توزیع در منطقه در حال توسعه وحیدیه از توابع شهریار، امور انتقال نیروی استان البرز به عنوان زیرمجموعه عملیاتی شرکت برق منطقه‌ای تهران، موفق شد احداث پست سیار ۶۳/۲۰ کیلوولت وحیدیه را در مدت زمان کم‌نظیر ۴۰ روزه به پایان برساند.

به گزارش خبرگزاری صداو سیما، یوسف نوبخت مدیر امور انتقال نیروی استان البرز گفت: این طرح را که در محدوده وحیدیه شهریار در غرب استان تهران واقع شده است از اردیبهشت ١٤٠٤ آغاز و در خرداد ماه ١٤٠٤ تکمیل و به بهره‌برداری رساند. هدف از اجرای این طرح، جلوگیری از اعمال محدودیت‌های ناخواسته، پخش مناسب بار بین پست‌های فوق توزیع منطقه، پاسخگویی به نیاز مشترکان و تامین رضایتمندی مردم شریف منطقه بوده است.

نوبخت اظهار داشت: در اجرای این طرح تمامی تجهیزات و قطعات مورد استفاده، شامل یک دستگاه ترانس قدرت ٣٠ مگاولت‌آمپری و همچنین اتاق فرمان مستقل و فیدر‌های ٢٠ کیلوولت که بر روی تریلی قرار گرفتند، توسط شرکت داخلی تامین شده‌اند. این اقدام با هدف حمایت از تولید داخل، جلوگیری از خروج ارز و کمک به اشتغال‌زایی صورت گرفته است و سهم تجهیزات ساخت داخل در این طرح ١٠٠ درصد بوده است.

پایداری شبکه و جلوگیری از خاموشی‌های ناخواسته

با بهره‌برداری از این پست سیار، علاوه بر ایجاد زیرساخت پایدار برای توسعه شبکه فوق توزیع، محدودیت‌های تحمیلی ناشی از کمبود ظرفیت در پست‌های موجود برطرف خواهد شد. این اقدام نقش مهمی در پایداری شبکه فوق توزیع و توزیع برق منطقه شهریار و نواحی اطراف آن خواهد داشت.

نوبخت درباره مزیت‌های این طرح توضیح گفت: نصب و راه‌اندازی پست سیار ۶۳/۲۰ کیلوولت وحیدیه در مدت تنها ٤٠ روز، از جمله ویژگی‌های بارز این طرح است که در مقایسه با طرح‌های مشابه، یک رکورد محسوب می‌شود. این سرعت عمل، نتیجه تامین سریع تجهیزات از انبار، استفاده از ظرفیت‌های موجود داخلی و مدیریت جهادی عوامل اجرایی طرح و تعامل حداکثری با ارگان‌های مختلف بوده است.

نوبخت در پایان تاکید کرد: با توجه به روند توسعه شهری و رشد جمعیت در منطقه وحیدیه شهریار، احداث این پست برق سیار کمک شایانی به افزایش ظرفیت شبکه فوق توزیع و شبکه توزیع برق نموده و از بروز مشکلات ناشی از بار اضافی بر روی سایر پست‌های موجود جلوگیری می‌کند. این طرح علاوه بر تامین پایدار انرژی برق، زمینه‌ساز توسعه زیرساخت‌های جدید در غرب استان تهران نیز خواهد بود.