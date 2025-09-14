معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان‌شمالی گفت: مدیران دستگاه‌های اجرایی باید تلاش کنند تا برای هر دستگاه حداقل ۲ مورد پرداخت تسهیلات محقق شود و منابع به طرح‌هایی اختصاص یابد که برای مردم در اولویت قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ محمودرضا معموری در جلسه کارگروه توسعه مهارت استان گفت: هشت دستگاه اجرایی استان موظف به پرداخت تسهیلات مصوب سفر رئیس‌جمهور هستند تا این منابع با اولویت سند توسعه استان، زنجیره ارزش و احیای طرح‌های تولیدی به متقاضیان پرداخت شود.

وی با اشاره به اهمیت اختصاص درآمد‌های مالیاتی و تسهیلات به طرح‌های عمرانی و تولیدی گفت: استفاده از منابع مالی به صورت هدفمند، رضایت مردم و رغبت مودیان مالیاتی را افزایش می‌دهد و در توسعه متوازن استان نقش کلیدی دارد.

معموری همچنین بر ضرورت مهارت‌آموزی نیروی انسانی تاکید کرد و افزود: هوش مصنوعی و فناوری‌های نوین ظرفیت مهمی برای افزایش سرعت و کیفیت اجرای طرح‌ها هستند. دوره‌های آموزشی در آموزش فنی و حرفه‌ای آغازگر این مهارت‌آموزی است و باید مورد توجه خانواده‌ها و کارکنان قرار گیرد.

وی در خصوص مسئولیت اجتماعی صنایع خاطرنشان کرد: بخش خصوصی برای آموزش مهارت نیروی انسانی نیازمند تجهیزات و مشوق است و انتظار می‌رود پتروشیمی خراسان وارد این عرصه شود.

وی ادامه داد: پرداخت تسهیلات باید با سرعت و اولویت‌بندی دقیق انجام شود تا اهداف توسعه‌ای استان محقق و طرح‌های تولیدی احیا شوند.

معاون آموزش و پژوهش اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای خراسان‌شمالی نیز در ادامه درباره طرح «مهتا» گفت: این طرح با همکاری نیروی مسلح، فنی و حرفه‌ای و ورزش و جوانان اجرا می‌شود و هدف آن مهارت‌آموزی سربازان است.

سید احمد غلام‌زاده افزود: پارسال ۱۹۰ نفر از دارندگان گواهینامه مهارتی از تسهیلات کم‌بهره به میزان هر نفر یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال بهره‌مند شدند.

وی عنوان کرد: با وجود کاهش اعتبار طرح مهتا از ۷۵ میلیارد ریال به ۶۵ میلیارد ریال، همچنان نیاز به تجهیزات برای رشته‌های مختلف احساس می‌شود و همکاری سمن‌ها می‌تواند روند آموزش را تسهیل کند.