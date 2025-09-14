به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛جعفرصادق تقی‌زاده اظهار کرد: در جریان گشت و کنترل مستمر مأموران یگان حفاظت در مناطق کوهستانی شهرستان ماکو، دو گروه شکارچی شناسایی شدند.

وی افزود: پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و بررسی میدانی، مأموران موفق به دستگیری متخلفان شدند. از این افراد در مجموع سه قبضه اسلحه شکاری و پنج قطعه کبک کشف و ضبط شد و پرونده متخلفان جهت رسیدگی به مراجع قضایی ارجاع گردید.

تقی‌زاده تأکید کرد: مشارکت همه مردم در حفظ و حراست از طبیعت و محیط‌زیست ضروری است و شهروندان می‌توانند گزارش‌های خود در خصوص تخلفات صید و شکار، نگهداری و خرید و فروش جانوران وحشی را از طریق شماره تلفن ۱۵۴۰ اطلاع دهند.