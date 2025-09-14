پخش زنده
امروز: -
با حضور بازرس کل گیلان، جاده روستایی و کوهپایهای روعاچول حویق تالش پس از ۱۳ ماه، بازگشایی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، با وجود تلاشها و پیگیریهای فراوان و بعد از ۱۳ ماه رفت و آمد مدیران و مسئولان اجرایی شهرستانی و استانی، سرانجام در تاریخ ۱۱ شهریور دکتر احمد آقایی بازرس کل گیلان برای بررسی دلایل اجرا نشدن پروژه بازگشایی جادهی روستای کوهپایهای روعاچول در منطقه حضور پیدا کرد.
پس از سه نوبت بازدید بازرس کل و دو نوبت حضور معاونان سازمان بازرسی و با پیگیریهای محمدعلی ویشکاهی مدیرکل مدیریت بحران استانداری و هماهنگیها و جلسات برگزار شده در فرمانداری تالش، عملیات اجرایی این طرح آغاز شد و پس از ۱۳ ماه با حضور دکتر احمد اقایی بازرس کل گیلان راه این روستا بازگشایی شد.
مسیر روستای روعاچول پارسال بر اثر ریزش کوه مسدود و زندگی دهها خانوار روستایی، دانش آموزان، دامداران و کشاورزان منطقه به طور کامل مختل شده بود.
بازرس کل گیلان در این بازدید با تشکر از هماهنگی دستگاههای اجرایی و حسن انجام کار پیمانکار، از تعلل ۱۳ ماهه این پروژه که موجب رنجش مردم منطقه شد انتقاد کرد.