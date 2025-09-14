معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: باید از تصدی‌گری در برگزاری رویداد‌های فرهنگی و هنری فاصله بگیریم و اجرای آنها را به تشکل‌های حرفه‌ای واگذار کنیم.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،حسین انتظامی معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در نشست با اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه شهرستان بناب با تشریح سیاست‌ها و رویکرد‌های جدید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بر ضرورت تسهیل فرآیند‌های صدور مجوز تاکید کرد.

وی گفت: روند صدور مجوز باید روان، شفاف و عادلانه باشد تا بخش خصوصی و فعالان فرهنگی بتوانند بدون مانع ایفای نقش کنند.

معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه نقش دولت در حوزه فرهنگ باید بیشتر سیاست گذار و ناظر باشد تا مجری افزود: واگذاری رویداد‌ها به تشکل‌ها به معنای افزایش کارآمدی و بهره‌وری است؛ چرا که تشکل‌ها به واقعیت‌های میدان نزدیکترند و می‌توانند با انعطاف و خلاقیت بیشتری عمل کنند.

معاون توسعه مدیریت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین در جلسه شورای فرهنگ عمومی بناب هم‌افزایی میان نهاد‌های عضو را یکی از پیش‌شرط‌های توسعه فرهنگی دانست و اظهار کرد: ایجاد نشاط اجتماعی و انسجام ملی زمانی محقق می‌شود که فعالیت‌های فرهنگی مردمی‌سازی شده و از ظرفیت تشکل‌ها و گروه‌های محلی بهره گرفته شود.

وی با بیان اینکه شورای فرهنگ عمومی می‌تواند به محلی برای تجمیع ظرفیت‌ها و پرهیز از موازی‌کاری تبدیل شود گفت: اگر نهاد‌های مختلف فرهنگی با یکدیگر هماهنگ عمل کنند سرمایه اجتماعی تقویت می‌شود و اثرگذاری فعالیت‌ها چند برابر خواهد شد.

انتظامی با تاکید بر اینکه فرهنگ وقتی می‌تواند بستر انسجام ملی باشد که مردم خود را در آن سهیم بدانند اظهار کرد: مشارکت گروه‌های مردمی، انجمن‌های فرهنگی و فعالان بومی نه تنها موجب پایداری برنامه‌ها می‌شود بلکه به ارتقای اعتماد عمومی نسبت به نهاد‌های رسمی نیز کمک خواهد کرد.

وی خاطرنشان کرد: تلاش برای گسترش فعالیت‌های فرهنگی و مردمی‌سازی آنها می‌تواند مهمترین ابزار برای افزایش نشاط اجتماعی و تحکیم انسجام ملی باشد.

حضور در مراسم آغاز سال تحصیلی حوزه علمیه حضرت ولی‌عصر (عج)، دیدار با اساتید دانشگاه و شرکت در نشست تخصصی گفتمان حکمرانی در توسعه از دیگر برنامه‌های سفر انتظامی به شهرستان بناب بود.