پیش فروش بلیت قطار‌های مسافری، برای بازه زمانی اول تا ۳۰ مهرماه، از روز دوشنبه ۲۴ شهریورماه آغاز می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ روابط عمومی راه آهن منطقه شمالغرب کشور اعلام کرد: پیش فروش بلیت در کلیه محور‌ها (مسیر‌های رفت تا تاریخ ۳۰ مهرماه و مسیر‌های برگشت تا اول آبان ماه)، از ساعت ۷:۳۰ تا ۱۰:۳۰ صبح روز دوشنبه ۲۴ شهریورماه از طریق سکو‌های مجاز فروش اینترنتی بلیت آغاز می‌شود.

پیش فروش حضوری بلیت‌های این بازه زمانی نیز، از ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۳:۳۰ روز دوشنبه ۲۴ شهریورماه، از طریق مراکز مجاز فروش حضوری انجام می‌شود.

از ساعت ۱۴ روز چهارشنبه به بعد، به صورت همزمان پیش فروش ادامه خواهد داشت.

هموطنان برای کسب اطلاعات بیش‌تر می‌توانند به صورت شبانه‌روزی با سامانه اطلاع‌رسانی راه‌آهن به شماره ۰۲۱۵۱۴۹ تماس بگیرند یا به پایگاه اینترنتی rai.ir مراجعه نمایند.