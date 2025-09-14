پخش زنده
امروز: -
سال تحصیلی جدید ۱۴۰۴-۱۴۰۵ طلاب حوزه علمیه شهرستان بیرجند با حضور نماینده ولی فقیه در استان آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، آیت الله عبادی در این مراسم خطاب به طلاب حوزههای علمیه گفت: شما عمر خود را در اشاعه حق صرف می کنید که بسیار ارزشمند است.
وی گفت: امروز درد مردم جهان علی رغم تمام جنایات دشمنان و استکبار جهانی درد بیدینی است و علاج آن تداوم راه دین و تعمیق این راه است که بتوان ۸ میلیارد نفر مردم جهان را نجات داد.
نماینده ولی فقیه در استان با بیان اینکه دعوت همه انبیا اولیا و ائمه اطهار علیهم السلام به عدالت و حق بوده است افزود: بزرگترین عبادت خدمت به مردم و نجات انسانها از گمراهی است.
آیت الله عبادی افزود: در حالی که در کشورهای اروپایی میگویند انسان گرگ انسان است و یا انسان حیوان اقتصادی است شما که این راه صحیح را انتخاب کردید و این راه را باید توسعه بدهید و هم تعمیق در این راه داشته باشید چرا که نجات جامعه بشری در گرو تلاش شماست.
آیت الله عبادی گفت: یکی از اهداف دشمنان اسلام از گذشته تاکنون از بین بردن حوزههای علمیه بوده است و در دوران مختلف جنایات انجام دادند ولی امروز به برکت نظام جمهوری اسلامی ایران در داخل کشور و خارج از کشور علمای بزرگ وجود دارند و طلاب زیادی به مردم خدمت میکنند.
وی گفت: انتظاری که از حوزههای علمیه است این است که در دین شناسی، تفکر و تحقیق و همراه با تقوا تلاش کند.
مدیر حوزه علمیههای شهرستان بیرجند نیز در این مراسم گفت: در سال تحصیلی جدید ۳۰ نفر طلاب جدید الورود جذب این حوزه علمیه شدند.
حجت الاسلام خسروی از راهاندازی سطح ۴ تخصصی کلام اسلامی برای اولین بار در سال جاری در حوزه علمیه خبر داد.
وی گفت: حوزه حضور طلاب در گروههای جهادی و برگزاری یادآوری شهدای روحانی در شهرستان و استان از جمله برنامههای فرهنگی حوزه بوده است.
مدیر حوزه علمیههای شهرستان بیرجند افزود: یکی از برنامههای حوزه علمیه تعامل با آموزش و پرورش و اجرای طرح حضور با شرکت ۲۵۰۰ تن از دانشآموزان به منظور بازدید از حوزههای علمیه است.