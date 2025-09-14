پخش زنده

۷۲ کارآموز در مرحله استانی آزمون ملی مهارت فنی و حرفهای خراسان جنوبی با هم رقابت میکنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل آموزش فنی و حرفهای خراسان جنوبی گفت: این رقابت امروز در ۲۴ رشته فنی و حرفهای و هنرستانها برگزار شده است.
کامرانی فرد افزود: نفرات اول هر رشته در مرحله استانی به مرحله کشوری راه مییابند و افراد برتر مرحله کشوری علاوه بر کسب امتیاز در کنکور، میتوانند جذب بنیاد ملی نخبگان شوند.
وی گفت: همچنین کارآموزان برتر میتوانند به عنوان سرباز مربی در سازمان فنی و حرفهای جذب شوند و داشتن سهمیه استخدامی نیز یکی دیگر از مزایای مقامآوران مرحله کشوری است.