به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای خراسان جنوبی گفت: این رقابت امروز در ۲۴ رشته فنی و حرفه‌ای و هنرستان‌ها برگزار شده است.

کامرانی فرد افزود: نفرات اول هر رشته در مرحله استانی به مرحله کشوری راه می‌یابند و افراد برتر مرحله کشوری علاوه بر کسب امتیاز در کنکور، می‌توانند جذب بنیاد ملی نخبگان شوند.

وی گفت: همچنین کارآموزان برتر می‌توانند به عنوان سرباز مربی در سازمان فنی و حرفه‌ای جذب شوند و داشتن سهمیه استخدامی نیز یکی دیگر از مزایای مقام‌آوران مرحله کشوری است.