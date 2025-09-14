به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، شامگاه پنج‌شنبه ۲۰ شهریور ۱۴۰۴، حجت‌الاسلام و المسلمین محمدعلی جماعتی، از اعضای باسابقه دفتر امام خمینی (ره) و از چهره‌های روحانی فعال در امور مذهبی و فرهنگی اانقلاب، پس از تحمل دوره‌ای بیماری، دعوت حق را لبیک گفت.

در پی درگذشت وی آیت الله ناصری امام جمعه یزد پیام تسلیتی صادر کرد.

انا لله و انا الیه راجعون

خبر ارتحال روحانی مخلص، مرحوم مغفور حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ محمدعلی جماعتی (رحمة الله علیه)، موجب تأثر و تألم عمیق دوستان، ارادتمندان و تمامی آشنایان ایشان گردید.

آن فقید سعید که از زمره‌ی یاران وفادار و خدمتگزاران خالص در بیت رفیع امام خمینی (رضوان‌الله تعالی علیه) بود، در طول سالیان متمادی با حضور پربار خود، عهده‌دار پاسخگویی به مسائل شرعی و ترویج احکام الهی بود و در این مسیر خدمات ارزشمند و ماندگاری را ارائه نمود.

اینجانب، این سوگ را به محضر بیت مکرم حضرت امام (ره)، کلیه‌ی بستگان، ارادتمندان، و خانواده‌ی گرامی ایشان، به ویژه فرزندان و همسر مکرمه‌شان که همواره پشتیبان و همراه صدیق ایشان بودند، تسلیت و تعزیت عرض می‌نمایم. از خداوند سبحان، برای آن مرحوم مغفور که وجودش سرشار از ادب، حسن‌خلق و مردمداری بود، رحمت بی‌کران و هم‌جواری با اولیای الهی را مسئلت می‌نمایم و برای بازماندگان سوگوار، صبر و شکیبایی آرزومندم.

حجت الاسلام محمدعلی جماعتی، عضو دفتر امام خمینی (ره) متولد شهر قم است. او از چهره‌های شناخته‌شده در حوزه فعالیت‌های دینی و انقلابی به شمار می‌رفت و از دوستان بیت امام در نجف اشرف بود.

جماعتی، سال‌ها در کنار بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران و یادگار گرامی ایشان، نقش مؤثری در امور فرهنگی و اداری دفتر امام ایفا کرد.