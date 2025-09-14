پیام تسلیت امام جمعه یزد در پی درگذشت حجت الاسلام والمسلمین جماعتی
آیت الله ناصری در پیامی درگذشت حجت الاسلام والمسلمین جماعتی عضو دفتر امام خمینی (ره) را تسلیت گفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد،
شامگاه پنجشنبه ۲۰ شهریور ۱۴۰۴، حجتالاسلام و المسلمین محمدعلی جماعتی، از اعضای باسابقه دفتر امام خمینی (ره) و از چهرههای روحانی فعال در امور مذهبی و فرهنگی اانقلاب، پس از تحمل دورهای بیماری، دعوت حق را لبیک گفت.
در پی درگذشت وی آیت الله ناصری امام جمعه یزد پیام تسلیتی صادر کرد.
انا لله و انا الیه راجعون
خبر ارتحال روحانی مخلص، مرحوم مغفور حجتالاسلام والمسلمین حاج شیخ محمدعلی جماعتی (رحمة الله علیه)، موجب تأثر و تألم عمیق دوستان، ارادتمندان و تمامی آشنایان ایشان گردید.
آن فقید سعید که از زمرهی یاران وفادار و خدمتگزاران خالص در بیت رفیع امام خمینی (رضوانالله تعالی علیه) بود، در طول سالیان متمادی با حضور پربار خود، عهدهدار پاسخگویی به مسائل شرعی و ترویج احکام الهی بود و در این مسیر خدمات ارزشمند و ماندگاری را ارائه نمود.
اینجانب، این سوگ را به محضر بیت مکرم حضرت امام (ره)، کلیهی بستگان، ارادتمندان، و خانوادهی گرامی ایشان، به ویژه فرزندان و همسر مکرمهشان که همواره پشتیبان و همراه صدیق ایشان بودند، تسلیت و تعزیت عرض مینمایم. از خداوند سبحان، برای آن مرحوم مغفور که وجودش سرشار از ادب، حسنخلق و مردمداری بود، رحمت بیکران و همجواری با اولیای الهی را مسئلت مینمایم و برای بازماندگان سوگوار، صبر و شکیبایی آرزومندم.
حجت الاسلام محمدعلی جماعتی، عضو دفتر امام خمینی (ره) متولد شهر قم است. او از چهرههای شناختهشده در حوزه فعالیتهای دینی و انقلابی به شمار میرفت و از دوستان بیت امام در نجف اشرف بود.
جماعتی، سالها در کنار بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و یادگار گرامی ایشان، نقش مؤثری در امور فرهنگی و اداری دفتر امام ایفا کرد.