به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، هیئت پارلمانی ایران به ریاست عباس پاپی زاده نماینده دزفول و عضوهیات رئیسه مجلس شورای اسلامی به منظور شرکت در کمیته دائمی اقتصادی توسعه پایدار مجمع مجالس آسیایی به میزبانی مجلس بحرین عازم منامه شد.

پاپی‌زاده با بیان اینکه این نشست دومین برنامه رسمی مجمع مجالس آسیایی برای سال جاری است، اظهار کرد: این نشست به کمیته اقتصادی اختصاص دارد و به دعوت مجلس نمایندگان بحرین به عنوان نایب رئیس مجمع برگزار می‌شود.

وی افزود: در نشست کمیته اقتصادی مجمع مجالس آسیایی که روز‌های ۲۴و۲۳ شهریور در منامه تشکیل می‌شود علاوه بر جمهوری اسلامی ایران،۱۵ کشور مهم آسیائی دیگر ازجمله چین، هند، روسیه، عربستان، ترکیه، پاکستان، اندونزی، عراق، قبرس، تایلند و امارات و تاجیکستان نیز شرکت می‌کنند.

پاپی زاده ادامه داد: کشور‌های شرکت کننده در نشست منامه به بررسی ۷ قطعنامه پیرامون مسائل مهم جهانی شامل بازار، انرژی، محیط زیست، آب، اشتغال، کاهش فقر، و بهداشت و سلامت پرداخته و شرکت کنندگان در این نشست راهکار‌ها و پیشنهادات خود را برای توسعه و پیشرفت کشور‌های عضو مجمع مجالس آسیایی در زمینه‌های مختلف ارائه خواهند داد.