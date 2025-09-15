به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار در نشست برنامه‌ریزی این رویداد با اشاره به ابعاد شخصیتی آیت‌الله ملک‌حسینی، گفت: دعوت از علما ، مراجع ، شخصیت ها و اندیشمندان از استان های مختلف در دستور کار قرار گرفته است تا این کنگره بازتاب خوبی سطوح ملی نیز داشته باشد.

فتاح محمدی افزود: نامگذاری معابر و اماکن عمومی به نام آیت‌الله ملک‌حسینی اقدامی ارزشمند است و باید مورد توجه قرار گیرد تا یاد و نام این عالم بزرگ در حافظه عمومی جامعه همچنان زنده بماند.

حجت‌الاسلام علیرضا کاظمی راد، رئیس حوزه علمیه امیرالمؤمنین (ع) شیراز، نیز در این نشست با بیان اینکه آیت‌الله ملک‌حسینی از شخصیت‌های برجسته علمی و فقهی معاصر بود، اظهار داشت: «بر اساس روایت های متعدد از اعضای مجلس خبرگان، حضور وی در مجلس خبرگان وزانت خاصی به این مجموعه بخشید و در جامعه مدرسین نیز نام وی همواره با احترام همراه بود.»

وی با انتقاد از کم‌توجهی به نام و یاد این عالم بزرگ در استان افزود: «در حالی‌که در شیراز بزرگراهی به نام ایشان نامگذاری شده است، در یاسوج یادمانی در خور شأن ایشان وجود ندارد. کار بزرگ را باید آدم‌های بزرگ انجام دهند و نباید سطحی به این موضوع نگریست.»

کاظمی همچنین پیشنهاد کرد از مراجع و علمای برجسته همچون آیات عظام علوی بروجردی، حسینی بوشهری و مروارید برای حضور در کنگره دعوت شود تا بر غنای علمی و ملی این رویداد افزوده شود.

پیشنهاد برگزاری نشست‌های علمی

محسن جبارنژاد مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان نیز در این نشست گفت: برگزاری نشست‌های علمی و پنل‌های تخصصی درباره ابعاد مختلف شخصیتی آیت الله ملک حسینی می‌تواند به شناساندن بهتر جایگاه علمی و فکری وی کمک کند.

وی افزود: دعوت از شاگردان و پژوهشگران آثار ایشان، علاوه بر افزایش کیفیت علمی کنگره، موجب تبیین دقیق‌تر ابعاد مختلف شخصیت این عالم ربانی خواهد شد.

انسجام کمیته‌های تخصصی

بر پایه تصمیمات این نشست، مقرر شد کمیته‌های علمی، فرهنگی و اجرایی با انسجام بیشتری فعالیت کنند و انتشار دو کتاب شامل خاطرات و مجموعه مقالات مرتبط با اندیشه‌ها و سیره آیت‌الله ملک‌حسینی در دستور کار قرار گیرد.

آیت‌الله سید کرامت‌الله ملک‌حسینی از چهره‌های برجسته علمی، دینی و انقلابی کهگیلویه و بویراحمد و نخستین نماینده مردم استان در مجلس خبرگان رهبری و نماینده ولی فقیه در استان بود که در سال .

این عالم وارسته سال‌ها در سنگر حوزه های علمیه، تبلیغ دین، رفع اختلافات قومی و ترویج وحدت نقش‌آفرینی کرد و منش، تواضع، صراحت لهجه و صیانت از ارزش‌های اسلامی از ویژگی‌های بارز شخصیت وی به شمار می‌رفت.

آیت‌الله ملک‌حسینی در تاریخ ۱۲ آبان ۱۳۹۱ هجری شمسی در سن ۸۰ سالگی و پس از یک دوره بیماری، در بیمارستان نمازی شیراز دار فانی را وداع گفت. پیکر این عالم برجسته پس از تشییع باشکوه در شهر یاسوج و زادگاهش، در جوار جد بزرگوارش امامزاده قاسم (ع) در منطقه گوشه به خاک سپرده شد.

دومین کنگره بزرگداشت آیت‌الله سید کرامت‌الله ملک‌حسینی، با همکاری دانشگاه یاسوج، بنیاد نخبگان و نهادهای علمی، فرهنگی و مذهبی استان، در آبان‌ماه ۱۴۰۴ در شهر یاسوج برگزار خواهد شد.

کنگره بزرگداشت آیت‌الله‌ملک‌حسینی (ره) که در آبان‌ امسال در یاسوج برگزار خواهد شد، رویدادی برای معرفی ابعاد علمی، اخلاقی و اجتماعی این عالم برجسته و تبیین نقش وی در تاریخ معاصر کشور است.