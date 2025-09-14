پخش زنده
امروز: -
برنامههای گروه علم و فناوری شبکه چهار در این هفته به مناسبت سومین رویداد ایران جان، حالوهوای اصفهانی خواهد داشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، در رویداد ملی «ایران جان» و در هفتۀ «اصفهان ایران»، عوامل تولیدی برنامهٔ چرخ به اصفهان سفر خواهند کرد و در ۳ برنامه زنده که روزهای یکشنبه تا سهشنبه؛ ساعت۱۹ پخش خواهد شد به بازنمایی دستاوردهای فناوران اصفهانی میپردازد.
برنامه «پایاننامه» نیز جلسات دفاع دانشجویان تحصیلات تکمیلی اصفهان را در دانشگاه صنعتی و علوم پزشکی اصفهان پوشش خواهد داد.
«قاب زندگی» که به صورت میان برنامه از شبکه چهار پخش میشود، روایت زندگی مردم اصفهان را در رویدادهای این هفته به تصویر میکشد؛ و در نهایت «مان» نقد تخصصی معماری و شهرسازی اصفهان را در دستور کار خود دارد که بهصورت زنده پنجشنبه ساعت ۲۲:۳۰ یکی از اماکن تاریخی نطنز یا کاشان پخش خواهد شد.
رویداد ملی ایران جان در سومین دوره خود به مدت یک هفته از ۲۲ تا ۲۸ شهریور، بهصورت متمرکز به روایت جایگاه، توانمندیها و مسائل استان اصفهان در قاب رسانه ملی میپردازد.