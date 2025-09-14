پخش زنده
رئیس نمایندگی حفاظت محیط زیست شهرستان کوثر گفت: ۲۱ متخلف صید ماهی طی دو ماهه تابستان امسال در منطقه حفاظت شده مشکول شهرستان کوثر شناسایی و دستگیر شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل یوسف رشیدی، رئیس نمایندگی حفاظت محیط زیست شهرستان کوثر اظهار کرد: طی ۲ماهه تابستان سال جاری، محیطبانان منطقه حفاظت شده دربند مشکول در راستای حفاظت از زیستبوم رودخانههای قزلاوزن و خلفه چای، ۲۱ نفر متخلف صید را شناسایی و دستگیر کردند.
وی افزود: از متخلفان ۲۰ رشته تور سالک، بیش از ۱۰۰ کیلوگرم انواع ماهی رودخانهای و ادوات صید کشف و ضبط شد و با تشکیل ۱۴ فقره پرونده قضایی، صیادان غیرمجاز و متخلف برای سیر مراحل قانونی و رسیدگی تحویل مراجع قضایی شدند.
رئیس نمایندگی حفاظت محیطزیست شهرستان کوثر گفت: در همین مدت، بستر رودخانههای قزلاوزن و خلفه چای از تورهای دامی کار گذاشته شده توسط متخلفان به مساحت ۵۰۰ متر مربع پاکسازی و تورهای جمعآوری شده با هماهنگی مقام قضائی معدوم شد.
منطقه حفاظت شده دربند مشکول با مساحت بالغ بر ۱۰ هزار هکتار واقع در جنوب استان اردبیل و شهرستان کوثر در مسیر دو رودخانه دائمی قزلاوزن و خلفه چای قرار دارد که ۷ گونه ماهی رودخانهای جزو زیستمندان این رودخانهها هستند.