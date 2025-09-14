ثبت مقام موسیقی «معراجنامه» خراسان در فهرست میراث ناملموس ملی
مقام موسیقی خراسانی «معراج نامه» در فهرست میراث فرهنگی ناملموس ملی کشور ثبت و به استان خراسان رضوی، ابلاغ شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، مرکز خراسان رضوی، سیدجواد موسوی، مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان رضوی گفت: موسیقی مقامی خراسان، یکی از بارزترین و قدیمیترین نواهای موسیقی اصیل ایرانی و بخش مهمی از هویت میراث فرهنگی ناملموس خطه خراسان محسوب میشود.
رییس اداره ثبت آثار و حرایم تاریخی اداره کل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان رضوی نیز اظهار کرد: موسیقی مقامی خراسان از دیر باز و در بین مناطق و اقوام مختلف خراسانی، بهصورت مقامها یا قالبهای شکل یافته مشخص، نواخته و به همان شکل در نسلهای مختلف منتقل میشود.
محمود طغرایی افزود: عمده مقامهای موسیقی در خراسان از مفاهیم بلند عرفانی سر چشمه گرفته و گویای نگرشهای معرفتی و عاشقانه به آفرینش و آفریدگار است.
وی اضافه کرد: «معراج نامه» یکی از مقامهای معرفتی موسیقیایی است که در ستایش حضرت رسول (ص) و عروج ایشان به معراج نواخته و نواهای آن با اشعار گوناگون و مرتبط با این سفر ملکوتی، سرایش میشود.
رییس اداره ثبت آثار و حرایم تاریخی اداره کل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان رضوی ادامه داد: شناسایی، مستند سازی و ثبت ملی میراث فرهنگی ناملموس، زمینه معرفی، ترویج و انتقال بین نسلی این عناصر را مهیا و به آشنایی مناسبتر اقشار جامعه با این جلوههای ارزشمند فرهنگی و پیشینه آنها کمک میکند.
پژوهشگر برجسته موسیقی مقامی کشور نیز در مورد چیستی و چگونگی این مقام، گفت: مقام معراج نامه، نام یکی از مشهورترین مقامهای سازی و آوازی موسیقی شرق خراسان است.
استاد مجتبی خانقیطاقی افزود: این مقام و آهنگ، روایتگر رویکرد معرفتی و عاشقانه به اهل بیت (ع) و پیامبر اسلام (ص) و نشانهای از باورمندی مردم و هنرمندان این خطه از خراسان است که با آواز و نقل زیبای منظوم از داستان معراج پیغمبر اسلام (ص) سخن میگوید.
وی اضافه کرد: این مقام به صورت ساز و آواز روایت و اغلب توسط استادان دوتار نواز شرق خراسان اجرا میشود.
مقام موسیقی خراسانی «معراج نامه» به شماره ۳۰۹۰، در فهرست میراث ناملموس ملی ثبت شده است.
خراسان رضوی با ثبت ملی ۲۳۰ عنصر میراث فرهنگی ناملموس در فهرست آثار ملی، بیشترین عناصر ثبت ملی استانی را دارد.