رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان، از کشف بیش از ۴۸۰۰ قلم انواع لوازم آرایشی فاقدمجوز در کرمانشاه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، سرهنگ اقبال کرمی گفت: در پی کسب اخباری مبنی بر حمل کالای فاقد مجوز در یکی از محورهای مواصلاتی، موضوع در دستور کار پلیس امنیت اقتصادی قرار گرفت.
وی افزود: کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی در قالب ۲ اکیپ به محلاعزام و پس از بررسی، خودروی حامل کالای فاقد مجوز را شناسایی و در بازرسی از آن مقدار ۴۸۰۰ قلم لوازم آرایشی فاقد مجوز به ارزش تقریبی ۵ میلیار ریال، کشف شد.
سرهنگ کرمی گفت: مردم با شماره ۰۹۶۳۰۰ اخبار و اطلاعات خود را در زمینه قاچاق کالا وارز و انبارهای احتکاری در میان بگذارند.