به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، سرهنگ سیدجلال حسینی گفت: در اجرای طرح مقابله با کالای قاچاق و ممنوعه، ماموران انتظامی شهرستان سرخه با همکاری پلیس امنیت اقتصادی ، با اشرافیت اطلاعاتی پی بردند فردی اقدام به نگهداری سنگ سلستین غیرمجاز کرده است.

وی افزود: ماموران در بازرسی از ۲ کارگاه، ۳۰۰ تن سنگ سلستین غیرمجاز کشف و ضبط کردند.

سرهنگ حسینی ارزش سنگ‌های کشف شده را برابر نظر کارشناسان ۲۴ میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: پرونده در این رابطه تشکیل و فرد متخلف به مراجع قضایی معرفی شد.