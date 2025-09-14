به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ شهردار لاهیجان و رئیس چهاردهمین جشنواره تئاتر خیابانی شهروند در نشست خبری و رونمایی از پوستر این جشنواره با اشاره به استقبال گسترده هنرمندان از این جشنواره گفت: در مجموع ۱۸۷ اثر از ۲۷ استان کشور به دبیرخانه جشنواره ارسال شد که پس از ارزیابی، ۱۸ اثر در بخش مسابقه پذیرفته شد و ۸ اثر نیز در بخش کودک انتخاب و به نمایش گذاشته خواهد شد.

رضا زنده‌دل با اشاره به اینکه این نمایش‌ها از دوم تا پنجم مهرماه در سطح شهر اجرا می‌شود افزود: امسال به دلیل شرایط ناشی از دفاع مقدس ۱۲ روزه، امکان حضور هنرمندان خارجی در جشنواره فراهم نشد.

وی در پایان با ابراز خرسندی از برگزاری جشنواره تئاتر خیابانی شهروند لاهیجان از همراهی و همکاری مجموعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، اعضای شورای تأمین استان و شهرستان و سایر نهاد‌ها در برگزاری این جشنواره قدردانی کرد.