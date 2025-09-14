معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: از بانک مرکزی درخواست کرده‌ایم که تامین مالی و تسهیلات بخش صنعت افزایش یابد و به سطح ۶۰ درصد از کل تسهیلات بانکی برسد.

ابراهیم شیخ در گفت و گو با خبرنگار تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما افزود: در برنامه هفتم پیشرفت، رشد ۸.۵ درصدی برای صنعت هدفگذاری شده است و ما اسناد راهبردی برای دستیابی به این اهداف تهیه کرده‌ایم، امیدواریم بانک مرکزی کمک کند تا سرمایه در گردش بخش صنعت فراهم شود.

وی گفت: در بخش تامین انرژی تلاش شده تا با کمک وزارت صمت، صاحبان صنایع دیزل ژنراتور نصب کنند و گازوئیل مورد نیاز آنها تامین شود.

معاون صنایع عمومی وزارت صمت افزود: بنا شده که قطعی‌های برق نیز در اختیار استاتداران باشد تا بتوانند براساس برنامه‌های تولید صنایع در هر استان، نسبت به قطعی برق، برنامه ریزی شده اقدام کنند.

شیخ گفت: در حال حاضر برخی از صنایع با ۲۰ درصد از ظرفیت مشغول به کار هستند و به طور میانگین، صنایع ما با ۴۰ درصد ظرفیت نصب شده فعالند. دستورالعمل سرمایه گذاری برای تولید بدون کارخانه تهیه کرده‌ایم تا از ظرفیت‌های خالی، حداکثر استفاده را داشته باشیم.