در آستانه فرا رسیدن سال تحصیلی جدید، پویش همه حاضر در استان خوزستان آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، معاون مشارکتهای مردمی و ظرفیتهای اجتماعی و فرهنگی اداره کل بهزیستی خوزستان گفت: این پویش به منظور کمک به تامین لوازم آموزشی و تحصیلی دانشآموزان نیازمند و بی بضاعت تحت پوشش بهزیستی همزمان با سراسر کشور در استان آغاز شده است.
رستم کرد زنگنه با بیان اینکه ایجاد شرایط مطلوب برای ادامه تحصیل کودکان تحت پوشش از اولویتهای مهم سازمان بهزیستی است، افزود: این پویش همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید و با هدف تهیه کیف، نوشتافزار، پوشاک و کفش مورد نیاز دانشآموزان از شهریورماه تا پایان مهرماه برگزار میشود.
وی ادامه داد: مردم نیکوکار میتوانند با خرید و اهدای کیف، نوشتافزار، پوشاک و سایر لوازم مورد نیاز بهعنوان شرکای اجتماعی بهزیستی در این حرکت خیرخواهانه سهیم شوند.
معاون مشارکتهای مردمی و ظرفیتهای اجتماعی و فرهنگی اداره کل بهزیستی خوزستان بیان کرد: خیرین عزیز میتوانند کمکهای نقدی خود را به شماره کارت مجازی ۶۳۶۷۹۵۷۰۷۲۷۲۳۲۹۴، شماره حساب ۴۱۵۷۰۳۴۵۴۱۶۰۳۹۵۹، شماره شبای IR ۰۹۰۱۰۰۰۰۴۱۵۷۰۳۴۵۴۱۶۰۳۹۵۹ و یا از طریق درگاه اینترنتی mosharekat.behzisti.ir و کد دستوری #۲۲۲۵۰*۶۶۵۵* واریز کنند.
کرد زنگنه خاطر نشان کرد: همچنین خیرین عزیز میتوانند کمکهای غیرنقدی خود را به ادارههای بهزیستی در سراسر استان و مراکز تحت نظارت تحویل دهند و شماره تلفنهای ۰۹۱۶۳۵۱۸۶۵۰ و ۰۹۱۶۳۰۸۴۲۲۸ آماده پاسخگویی و راهنمایی خیرین عزیز هستند.