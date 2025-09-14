معاون اجرایی رئیس‌جمهور با تاکید بر نقش اساسی نیکوکاری در توسعه اجتماعی و اقتصادی کشور، گفت: خیرین تنها سازنده ساختمان نیستند، بلکه بخشی از شبکه امید و همکاری ملی هستند که سرعت پیشرفت و بهره‌وری را افزایش می‌دهند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد جعفر قائم پناه در آیین افتتاح طرح‌های آموزشی و سلامت در شهریار با اشاره به اهمیت نیکوکاری در پیشبرد اهداف توسعه‌ای، اظهار داشت: نیکوکاری بی‌تردید از یک ساختمان فراتر رفته و به شبکه امید و همکاری تبدیل شده است؛ زیرا که این روز‌ها ملت به‌شدت نیازمند امید و همکاری همه‌جانبه است.

وی ادامه داد: سرمایه اجتماعی، اعتماد و حس مسئولیت مشترک، زیرساخت نامرئی توسعه است که هزینه‌ها را کاهش دهد و سرعت پیشرفت را افزایش می‌دهد. تجربه نشان داده هر جا مردم شریک تصمیم‌گیری و اجرا باشند، کیفیت و سرعت خدمات چند برابر می‌شود.

معاون رئیس‌جمهور با اشاره به سابقه دیرینه فرهنگ نیکوکاری در ایران، گفت: از سنت مدرسه‌سازی، کتابخانه، تجهیز آزمایشگاه تا حمایت از دانش‌آموزان و بیماران نیازمند، خیران ایرانی همواره نقش مهمی در کاهش بار نظام آموزش و سلامت داشته‌اند، این همکاری بی‌هیاهو و موثر باید با حمایت و هماهنگی دولت بیش از پیش گسترش یابد.

وی افزود: دولت در مسیر توسعه باید با بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی، بهره‌وری را افزایش دهد و با کاهش مقررات پیچیده، زمینه را برای مشارکت فعال مردم و خیران فراهم کند. کشور متعلق به مردم است و نقش‌آفرینی جامعه مدنی در توسعه، یک ضرورت است.

معاون رئیس‌جمهور بر ضرورت شفافیت مالی، نیازسنجی دقیق و گزارش‌دهی مستمر به مردم تاکید کرد و گفت: خیرین باید بدانند منابع مالی کجا مصرف می‌شود و چه نتایجی به دست می‌آید تا مشارکت اجتماعی به یک فرصت مشترک تبدیل شود.

وی تاکید کرد: ما باید تلاش کنیم با کوتاه کردن مسیر صدور مجوز‌های ضروری برای مراحل ساخت مدارس و مراکز سلامت، همسو با طرح‌های خیرین باشد تا نقش آفرینی مردم و خیرین بیشترین اثربخشی را داشته باشد.

وی در پایان، با اشاره به همبستگی ملت ایران در جنگ ۱۲ روزه استکبار جهانی، مشارکت اجتماعی را داروی اصلی شکاف‌های توسعه خواند و تاکید کرد: هر چه جامعه در برابر بحران‌ها متحدتر باشد، کشور توانمندتر خواهد شد؛ مدرسه و بیمارستان فقط ساختمان نیستند بلکه کارخانه‌های تولید سرمایه اجتماعی هستند که با دست توانمند مردم ساخته می‌شوند.

شهرستان شهریار در غرب استان تهران قرار دارد.