به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علاءالدین رفیع‌زاده درباره اصلاحات در نظام پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان و مدیران دولت، گفت: فرآیند تعیین سازوکار‌های پرداخت دستمزد براساس عملکرد بطور منظم و جدی درحال پیگیری است. در این رابطه، جلسه کمیته تخصصی این موضوع بطور مرتب با حضور اعضای مرتبط برگزار شد تا همه جوانب به طور دقیق بررسی شود.

رفیع‌زاده با اشاره به اینکه گروهی که مسئول پیگیری این موضوع است و با جدیت و سرعت مناسب فعالیت می‌کنند، اضافه کرد: تأکید ویژه همه بخش‌ها، اعم از دولت و مجلس بر این است که عجله و شتابزدگی غیرمنطقی صورت نگیرد تا به کیفیت کار آسیب بزند و روند بررسی‌ها را مختل کند. این رویکرد، مسئولانه دنبال می‌شود تا از بروز هر گونه نارضایتی یا اعتراض احتمالی میان کارمندان جلوگیری و اطمینان حاصل شود که حقوق و منافع همه کارکنان محفوظ می‌ماند.

وی ادامه داد: همچنین هیچ‌گونه کاهشی در میزان حقوق و دستمزد کارمندان پیش‌بینی نمی‌شود. هدف اصلی این طرح، صرفاً بهبود و اصلاح روند پرداخت‌ها بر اساس عملکرد واقعی کارکنان است تا عدالت و شفافیت در تعیین دستمزد‌ها رعایت شود.

معاون رئیس‌جمهور گفت: با رعایت این اصول، فرآیند تعیین دستمزد‌ها به گونه‌ای پیش برود که رضایت همه بخش‌ها جلب شده و زمینه ارتقای انگیزه کاری و افزایش بهره‌وری فراهم شود.

رفیع‌زاده گفت: این اقدام به عنوان بخشی از سیاست‌های کلی سازمان اداری و استخدامی برای بهبود شرایط کاری تلقی می‌شود و به صورت مرحله‌ای و با دقت کامل اجرا خواهد شد.