کمک ۸۰۰ میلیون ریالی خیّر سلامت به شبکه بهداشت و درمان درگز
یک خانواده نیکوکار درگزی، ۸۰۰ میلیون ریال به شبکه بهداشت و درمان این شهرستان اهدا کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، مرکز خراسان رضوی، مدیر شبکه بهداشت و درمان درگز گفت: مبلغ اهدایی خانواده «نورزاده» صرف خرید یک دستگاه مانیتورینگ قلبی و تحویل آن به بیمارستان امام خمینی (ره) درگز شد.
دکتر فاطمه عیدیزاده با قدردانی از این اقدام خیرخواهانه که به یادبود پدر و مادر مرحوم خانواده نورزاده انجام شده است، افزود: این قبیل اقدامات نقش مهمی در ارتقای خدمات درمانی و بهبود زیرساختهای شبکه بهداشت و درمان ایفا میکند.