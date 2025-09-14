آغاز ساخت «مدرسه اولیا» در یاسوج با مشارکت خانوادهها
کلنگ زنی «مدرسه اولیا» در مدرسه بنتالهدی یاسوج با حضور مدیران استانی و ارتباط وبیناری با وزارت آموزش و پرورش برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، آیین کلنگزنی «مدرسه اولیا» در مدرسه بنتالهدی یاسوج با حضور مدیرکل آموزش و پرورش استان، مدیرکل نوسازی مدارس و مدیر آموزش و پرورش شهرستان بویراحمد برگزار شد. این مراسم همزمان بهصورت وبیناری با وزارت آموزش و پرورش همراه بود و آغازگر حرکتی تازه برای تقویت مشارکت اجتماعی در توسعه فضاهای آموزشی استان به شمار میرود. مدیر کل آموزش و پرورش استان در این آیین گفت: طرح «مدرسه اولیا» فرصتی است تا خانوادهها بهعنوان بازوان توانمند آموزش و پرورش در کنار مسئولان قرار گیرند و در ساخت مدارس ایمن، استاندارد و مجهز سهیم باشند. ایوب رضایی مردمی کردن ساخت فضاهای آموزشی را از نقاط برجسته نهضت عدالت در فضاهای آموزشی عنوان کرد و افزود: اجرای این طرح علاوه بر کاهش مشکلات کمبود فضای آموزشی، به تقویت پیوند خانه و مدرسه کمک میکند و با ایجاد حس تعلق و مسئولیتپذیری در میان والدین و دانشآموزان، میتواند زمینهساز ارتقای کیفیت آموزشی و پرورشی شود. رضایی اضافه کرد: مشارکت اولیا در ساخت مدرسه بنتالهدی یاسوج نقطه آغازی است که در صورت استقبال، قابلیت توسعه در دیگر مدارس استان و الگوبرداری در سطح کشور را دارد.
