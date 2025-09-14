فرمانده انتظامی سوادکوه از دستگیری سارقان ۶۰ میلیارد ریالی تجهیزات صدا و سیما در آن شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ فرمانده انتظامی سوادکوه از دستگیری سارقان ۶۰ میلیارد ریالی تجهیزات صدا و سیما در کمتر از ۴۸ ساعت در آن شهرستان خبر داد.

سرهنگ سعید مهدوی افزود: در پی وقوع یک فقره سرقت تجهیزات صداوسیما در سطح شهرستان سوادکوه، شناسایی و دستگیری سارق یا سارقان احتمالی به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان قرار گرفت.

وی تصریح کرد: ماموران پلیس آگاهی با انجام اقدامات تخصصی ۲ سارق را شناسایی و با هماهنگی قضائی طی عملیاتی غافلگیرانه دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی سوادکوه اظهار داشت: متهمان در تحقیقات پلیس به سرقت تجهیزات صداوسیما به ارزش ۶۰ میلیارد ریال در سطح شهرستان سوادکوه اعتراف کردند.

سرهنگ مهدوی با بیان اینکه متهمان پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی راهی مرجع قضائی شدند، از شهروندان خواست؛ هرگونه موارد مشکوک را از طریق مرکز فوریت‌های پلیس ۱۱۰ اطلاع داده تا نسبت به شناسایی و دستگیری آنان در اسرع اقدام شود.