مدیر پایگاه جهانی منظر ساسانی فارس از اجرای چهار طرح زیرساختی و مرمتی در محوطه کاخ ساسانی سروستان با اعتباری بیش از ۷ میلیارد تومان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما افشین ابراهیمی افزود این طرح ها شامل مسیر دسترسی ایمن، نوسازی ساختمان اداری، ایجاد سرویس بهداشتی و مرمت جدارههای گنبدخانه بزرگ کاخ میشود که این طرحها با اعتبار مسئولیتهای اجتماعی وزارت نفت و پیشرفت قابل توجه، در حال تکمیل و بهرهبرداری هستند.
با اشاره به اینکه این طرح ها از محل مسئولیتهای اجتماعی وزارت نفت اجرا شدهاند، اظهار کرد: در حال حاضر ۲ طرح مسیر بازدید و دسترسی ایمن به فضاهای کاخ و همچنین تعمیر و نوسازی ساختمان اداری پایگاه به پایان رسیده است.
مدیر پایگاه جهانی منظر ساسانی فارس ادامه داد: طرح احداث سرویسهای بهداشتی کانکسی شامل ۶ چشمه توالت فرنگی و ایرانی به همراه ۲ حمام و تجهیزات رفاهی نظیر آبگرمکن و سیستم تهویه اسپلیت، با بیش از ۹۰ درصد پیشرفت در مراحل نهایی قرار دارد و به زودی به بهرهبرداری خواهد رسید.
او همچنین از آغاز عملیات مرمت جدارههای گنبدخانه بزرگ کاخ که از حساسترین بخشهای پروژه است، خبر داد و گفت: این مرمت از حدود یک ماه پیش آغاز شده و با دقت ویژهای در حال انجام است.
ابراهیمی تصریح کرد: این اقدامات در راستای حفاظت، احیا و ارتقای ارزشهای فرهنگی و تاریخی کاخ ساسانی سروستان انجام میشود و امیدواریم با فراهم شدن زیرساختهای مناسب، این میراث جهانی بیش از پیش مورد توجه گردشگران داخلی و خارجی قرار گیرد.