به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، جعفر مردانی با اشاره به محور‌های حیاتی استان و تردد بالای خودرو‌ها و مسافران گفت: ارتقای فرهنگ ترافیکی، بهبود زیرساخت‌ها و افزایش آگاهی عمومی از اولویت‌های اصلی کارگروه ترافیک است.

مردانی بر ضرورت انجام اقدامات عملی مانند خط‌کشی محور‌های مواصلاتی با همکاری شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، بهسازی و رفع نقاط پرحادثه و نصب گاردریل، و استقرار پلیس راه در محور‌های اصلی تأکید کرد.

وی همچنین خواستار برنامه‌ریزی فرهنگی و آموزشی به ویژه در مدارس با همکاری رسانه‌ها شد و از تلاش‌های هلال احمر و اورژانس جاده‌ای در امدادرسانی به حادثه‌دیدگان تقدیر کرد.

استاندار چهارمحال و بختیاری افزود: مسوولان در جاده‌ها موظف به حفظ جان حتی یک نفر هستند و این امر اهمیت بالایی دارد.

مردانی از فرمانداران خواست جلسات شورای ترافیک را به‌صورت منظم و ماهانه برگزار و گزارش آن را به دفتر فنی استانداری ارسال کنند.

وی همچنین بر شناسایی و رفع نقاط حادثه‌خیز جدید، پیگیری نصب علائم، ارتقای پوشش تلفن همراه در جاده‌ها و پیگیری دریافت کد انتظامی دوربین‌های ثبت تخلفات رانندگی تأکید کرد.