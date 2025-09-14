پخش زنده
مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران گفت: این دستگاه قابلیت تولید دبی حداکثر ۵ هزار بشکه در روز با ۸۰۰ پام فشار پمپاژ را دارد و عملکرد آن از نظر حفاظت از محیط زیست، حفظ داراییهای شرکت و جنبههای اقتصادی بسیار با اهمیت است.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما، مهران مکوندی با اشاره به خلاقیتها، ابداعات و ابتکارات متخصصان و مهندسان این شرکت در زمینه برنامهریزی برای ساخت و نگهداری و تعمیرات و جلوگیری از وقفه در عملیات حفاری، انجام خدمات فنی یکپارچه جانبی و تولید نرمافزارهای کاربردی در صنعت حفاری اظهار کرد: دستگاه فرآورش نفت جدید از نظر کارآیی و سرعت عمل با دستگاههای موجود ساخت داخل در کشور و نخستین دستگاه ساختهشده در شرکت وجه تمایز قابل توجهی دارد.
وی با بیان اینکه تجهیزات نسل اول دستگاههای فرآورش داخلی روی سه دستگاه تریلر مستقر و دستگاه نخست ساخت شرکت روی دو دستگاه تریلر متمرکز شده است، افزود: دومین دستگاه فرآورش سیار نفت شرکت ملی حفاری روی یک دستگاه تریلر جاسازی و مونتاژ شده و از این جهت جابهجایی، استقرار و زمان نصب و راهاندازی و عملیاتی شدن آن بسیار کوتاه و از سرعت عمل و قابلیت اطمینان کارکرد بالاتری نسبت به سایر دستگاههای موجود برخوردار است.
صیانت از محیط زیست و افزایش بهرهوری تولید
مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران با اشاره به اینکه متخصصان و کارکنان متعهد و تلاشگر مدیریت خدمات فنی حفاری پس از ارائه مجموعه سیار فرآورش نفت شماره یک با توجه به امکانسنجی مناسب بازار کار و بررسی ظرفیت مناسب درخواستهای کارفرمایان برای چند سال آینده اقدام به طراحی، ساخت و راهاندازی مجموعه دوم در کمتر از یک سال کردند، گفت: با جمعآوری تجهیزات و ابزارآلات موجود و بهروزرسانی و ارتقای کیفی این مجموعه آماده و در نخستین گام با هماهنگی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب روی دو حلقه چاه ۳۷ و ۳۸ میدان نفتی لالی در گستره فعالیت شرکت بهرهبرداری نفت و گاز مسجدسلیمان برای آزمایش میدانی در مدار عملیات قرار دادند که فعالیت کمّی و کیفی آن از سوی کارفرما تأیید شد.
مکوندی افزود: دستگاه فرآورش سیار نفت برای فرآوری نفت خام در محل چاههای نفت بهکار میرود و حذف ناخالصیها مانند آب، نمک، رسوبات و گازهای همراه از نفت با آن انجام و به خط لوله انتقال یا واحدهای پالایش پالایشگاهها ارسال میشود.
وی با اشاره به اینکه این دستگاه پس از انجام موفق آزمایشهای میدانی هماکنون در تعمیر چاههای نفتی مناطق نفتخیز جنوب در اهواز بهکارگیری شده است، اظهار کرد: دستگاه فرآورش سیار نفت بهطور خاص برای فرآوری نفت خام در محل چاههای نفت بهویژه در مراحل اولیه تولید یا در چاههایی که نیاز به تعمیر و نگهداری دارند، طراحی شده است و با انتقال نفت خام تصفیهشده به واحدهای بهرهبرداری تولید نفت افزایش مییابد و از هدر رفتن آن جلوگیری بهعمل میآید و با کاهش سوزاندن نفت خام در محل چاه از آلودگیهای زیستمحیطی بهویژه در آبهای سطحی و هوا پیشگیری میشود.
مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران با بیان اینکه با توجه به سیاستگذاریهای وزارت نفت در ممنوعیت سوزاندن نفت در گودالهای سوخت بهمنظور رعایت استانداردهای زیستمحیطی بهکارگیری دستگاه فرآورش سیار نفت در اولویت درخواستهای کارفرمایان قرار گرفت، گفت: این دستگاه قابلیت تولید دبی حداکثر ۵ هزار بشکه در روز با ۸۰۰ پام فشار پمپاژ را دارد و عملکرد آن از نظر حفاظت از محیط زیست، حفظ داراییهای شرکت و جنبههای اقتصادی بسیار با اهمیت است.