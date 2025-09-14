مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان تهران از اجرای گسترده خط‌کشی و نصب هزاران تابلو در محورهای مواصلاتی استان طی شش ماه نخست سال جاری خبر داد. این اقدامات با هدف ارتقای ایمنی راه‌ها، کاهش تصادفات و بهبود دید رانندگان انجام شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مهرداد جهانی، در تشریح اقدامات صورت‌گرفته در حوزه ایمنی راه‌ها، اعلام کرد که در شش ماه ابتدایی سال جاری، بیش از ۱۵۴۰ کیلومتر از جاده‌های استان خط‌کشی شده‌اند. این عملیات گسترده با توجه به پروژه‌های متعدد بهسازی و اجرای روکش آسفالت در سطح محورهای استان، و با هدف افزایش ضریب ایمنی و کاهش تصادفات انجام شده است.

به گفته جهانی، خط‌کشی‌ها با نمایان‌تر کردن خط سیر و تفکیک باندهای رفت و برگشت، نقش مهمی در این راستا ایفا می‌کنند.



مدیرکل راهداری استان تهران در ادامه افزود که علاوه بر خط‌کشی محورها، در این بازه شش‌ماهه، طراحی، جانمایی، ساخت و نصب ۲۷۲۵۰ عدد انواع تابلوهای اخباری، اطلاعاتی و انتظامی نیز به انجام رسیده است. همچنین، در همین مدت، تعداد ۱۳۰۰ متر مربع تابلوهای آسیب‌دیده تعمیر و مجدداً در محل نصب شده‌اند.

از دیگر اقدامات انجام‌شده می‌توان به تهیه و نصب ۳۲ کیلومتر نیوجرسی مفصلی جدید و ایمن‌سازی کامل ۱۹۰ دماغه در محل اتصال محورها اشاره کرد.



گفتنی است که خط‌کشی جاده‌ها از جمله مهم‌ترین عوامل بصری است که با انتقال پیام‌های هشدارآمیز به رانندگان، به افزایش قابلیت دید و ارتقای سطح ایمنی در راه‌ها کمک شایانی می‌کند.