پخش زنده
امروز: -
مدیر مخابرات منطقه آذربایجان غربی از آمادگی کامل این استان برای اجرای پروژه SWAP و ایجاد زیرساختهای نوین ارتباطی فیبر نوری خبر داد و بر لزوم بسیج تمامی امکانات برای اجرای بهموقع این پروژه کلان تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ بهمن اسمعیلزاده در نشست با پیمانکاران توسعه فیبر نوری، اجرای پروژه SWAP را زمینهساز ایجاد زیرساختهای مدرن ارتباطی برای مردم استان دانست.
وی جمعآوری کابلهای مسی و جایگزینی آن با فیبر نوری را از الزامات اصلی شرکت مخابرات ایران برشمرد و افزود: باید تمام تلاش و همت همکاران بر اجرای هرچه بهتر این پروژه متمرکز شود.
مدیر مخابرات منطقه با تأکید بر جنبه زمانی پروژه، خاطرنشان کرد: فاز سنگین کار در شش ماهه دوم سال اجرایی خواهد شد و لازم است از تمامی ظرفیتهای موجود استفاده شود.
اسمعیلزاده رضایت مشتریان را اولویت مهم مجموعه تحت مدیریت خود عنوان کرد و گفت: خدمترسانی به مردم وظیفه اصلی ما است و باید کار ماندگاری برای استان انجام پذیرد.
وی همچنین زونبندی مراکز مخابراتی ارومیه و توسعه پروژههای فیبر نوری در شهرستانها را از دیگر تعهدات مهم برشمرد و تصریح کرد: پروژههای توسعه با اولویت اتصال شهرستانها باید با تمام توان به بهرهبرداری برسند.
مدیر مخابرات منطقه آذربایجان غربی، در این نشست دستورالعمل اجرایی از طرف شرکت مخابرات ایران برای اجرای پروژه SWAP و دایری سرویسهای باند پهن به مشتریان را به طور کامل در تمامی حوزهها تشریح و خواستار اجرای کامل این دستورالعمل در بحث پروژههای توسعه فیبر نوری شد.
اسمعیلزاده در پایان با اشاره به ضرورت فداکاری برای ایجاد زیرساختهای نوین، اظهار داشت: موفقیت در این کار بزرگ تنها با عزمی جهادی و دور از هرگونه سهلانگاری میسر خواهد شد.