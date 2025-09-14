پخش زنده
فیلم مهیج «قله برودپیک» ، مستند «بانوی ایرانی» روایت زندگی بانو نصرت امین و شبی پرهیجان با فیلم «هشت میلیمتری» از قاب شبکه های سیما روانه آنتن شبکه های نمایش و دو سیما می شوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، شبکه نمایش امشب فیلم مهیج و پرتعلیق «قله برودپیک» محصول۲۰۲۲ را پخش میکند؛ اثری الهامگرفته از رویدادی واقعی که روایتگر صعود پرخطر گروهی کوهنورد به یکی از بلندترین و مرگبارترین قلل جهان است.
«قله برودپیک» به کارگردانی لشک داوید امشب ۲۳ شهریور ماه ساعت ۲۳ روی آنتن میرود.
در خلاصه داستان این فیلم آمده است: پس از بالا رفتن از کوه برود پیک، ماچی بربکا متوجه میشود که سفرش به سوی قله ناتمام باقی مانده است.
بیست و پنج سال بعد، او برای به اتمام رساندن کار نیمه تمامش رهسپار میشود...
از بازیگرانی که در این فیلم به ایفای نقش پرداختهاند میتوان ایرنئوش چاپ، مایا اوشتاشفسکا، پیوتر گلواکی، ووکاش سیملات، توماش ساپریک و داوید اوگروتنیک را نام برد.
این فیلم پس از حضور در جشنوارههای بینالمللی Polish Film Festival موفق شد نامزد دریافت جایزه شیرهای طلایی Golden Lions برای بهترین فیلم شود.
فیلم «قله برودپیک» یکشنبه شب ساعت ۲۳ پخش میشود و بازپخش آن روز دوشنبه ۲۴ شهریور ساعت ۷ و ۱۵ خواهد بود.
مستند «بانوی ایرانی»
همزمان با هفته «ایرانجان؛ اصفهان ایران»، مستند «بانوی ایرانی» به روی آنتن شبکه دو سیما میرود.
این مستند به زندگی حاجیهخانم سیده نصرت امین، بانوی عالم اصفهانی و نخستین زن در جهان اسلام که به مرتبه مرجعیت دست یافت، میپردازد.
«بانوی ایرانی» با نگاهی پژوهشی و تصویری، فرازهایی از حیات علمی و معنوی بانو امین را از اواخر دوره ناصری تا زمان وفات او روایت میکند؛ بانویی که آثار ارزشمندش مورد استقبال مسلمانان سراسر جهان قرار گرفت و حتی برای برخی از مجتهدان عصر خود از جمله آیتالله مرعشی نجفی، اجازه روایت صادر کرد.
این مستند به کارگردانی زهرا شاهینفر و تهیهکنندگی مهدی مطهر در خانه مستند انقلاب اسلامی تولید شده و یکشنبه ۲۳ شهریور حوالی ساعت ۱۵ از شبکه دو سیما پخش می شود.
فیلم «هشت میلیمتری»
شبکه نمایش فیلم پرهیجان هشت میلیمتری محصول ۲۰۱۱ را روی آنتن میبرد؛ اثری با فضایی رازآلود و پرکشش که تماشاگر را تا واپسین لحظه با تعلیق و دلهره همراه میکند.
«هشت میلیمتری» که توسط جی جی آبرامز کارگردانی شده، دوشنبه شب (۲۵ شهریور ماه) ساعت ۲۳ روانه آنتن میشود.
در خلاصه داستان این فیلم آمده اسدر تابستان سال ۱۹۷۹، گروهی از نوجوانان که در شهری کوچک مشغول تهیه یک فیلم هستند، یک سانحه قطار وحشتناک را مشاهده میکنند و خیلی زود در میابند که این ماجرا تصادفی نبوده است.
طولی نمیکشد که اتفاقاتی عجیب در شهر رخ میدهد و بعضی افراد ناپدید میشوند. پلیس محلی شروع به تحقیق میکند تا حقیقت را بیابد، قافل از اینکه ماجرا وحشتناکتر از حد تصور آنهاست...
از بازیگرانی که در این فیلم به ایفای نقش پرداختهاند میتوان جوئل کورتنی، ال فانینگ، کایل چندلر، رایلی گریفیث، رایان لی و ران الدارد را نام برد.
فیلم «هشت میلیمتری» دوشنبه شب ساعت ۲۳ پخش میشود و بازپخش آن روز سه شنبه ۲۵ شهریور ساعت ۷ و ۱۵ خواهد بود.