سرپرست ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور آزاد گذاشتن بیحجابی، رقص ومشروب برای بیدینان را وفاق مورد نظر دولت خواند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد حسین طاهری آکردی سرپرست ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: آنچه امروز بنام وفاق در حال اجراست دعوت به سکوتِ مؤمنان وجلوگیری از اجرای قانون توسط نهادهای قانونی و آزاد گذاشتن بیحجابی، رقص ومشروب برای بیدینان است.
آیا این بود هدف از انقلاب اسلامی وصدها هزار شهید و جانباز.
تمام راههای اجرای قانون وشرع را بر مؤمنان بستید وفقط دعوت به آرامش می کنید.
فأین تذهبون»
گفتنی است در روزهای گذشته پس از انتشار فیلمهایی از مراسمی با محتوای هنجارشکن و رفتار خارج از عرف اسلامی در باغ جنت شیراز در فضای مجازی، شخصیتها و نهادهای کشور با صدورپیام و بیانیههای مختلفی نسبت به این قضیه عکسالعمل نشان دادند.