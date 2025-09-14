انجام موفق عمل پیوند قلب در دانشگاه علوم پزشکی مشهد
یکصد و سی و چهارمین عمل پیوند قلب، با موفقیت بر روی یک بیمار مبتلا به نارسایی قلبی در بیمارستان امام رضا (ع) مشهد انجام شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، مرکز خراسان رضوی، رییس تیم پیوند قلب دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: این عمل بر روی یک کودک ۱۰ ساله ساکن تایباد، مبتلا به نارسایی قلبی با موفقیت انجام شد و قلب این بیمار از اهدا کننده ۲۴ ساله، به این بیمار پیوند شد.
دکتر محمد عباسی حال عمومی بیمار را رضایت بخش اعلام کرد و افزود: این بیمار در بخش مراقبتهای ویژه، آی سی یو قلب باز دوران نقاهت را طی میکند.
او با بیان اینکه پیوند قلب یک کار تیمی است و گروههای متعددی در آن دخیل هستند، تاکید کرد: استمرار کار گروهی نشان دهنده سازمان دهی مناسب در این گونه اعمال جراحی است.
دکتر عباسی تصریح کرد: خوشبختانه تیم پیوند قلب دانشگاه علوم پزشکی مشهد از مشارکت همکاران جوان دانشمند، متعهد، علاقمند و دلسوز به بیمار تشکیل شده است که هر چه از شروع فعالیت تیم میگذرد، هماهنگی آن بارزتر و نتایج آن نیز بسیار مطلوبتر میشود.