سرمربی تیم ملی والیبال مصر گفت: تیم ایران در ست دوم بازی با مصر نشان که چرا یکی از بهترین تیمهای والیبال جهان است.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم ملی والیبال ایران امروز (یکشنبه ۲۳ شهریور) در نخستین مسابقه خود در قهرمانی مردان جهان سه بر یک مغلوب مصر قهرمان آفریقا شد.
مارکو بونیتا سرمربی تیم ملی والیبال مصر درباره این مسابقه اظهار داشت: بازی مقابل ایران را خیلی خوب و با ذهنیت عالی شروع کردیم. استراتژیهایی خوبی به ویژه در دفاع و سرویس داشتیم.
وی با بیان اینکه تیم ایران در ست دوم نشان که چرا یکی از بهترین تیمهای والیبال جهان است، تصریح کرد:، اما در ادامه مسابقه آرام آرام به بازی ادامه دادیم، چون میدانستیم بازی خیلی طولانی خواهد شد.
سرمربی تیم ملی والیبال مصر ادامه داد: پوئن به پوئن به ویژه در ست سوم باقی ماندیم و در آخر ست چهار کار فوق العادهای با سرویس و دفاع انجام دادیم.
وی گفت: به بازیکنان و تیم مصر تبریگ میگویم به خاطر اینکه تمرینات را در آخر ماه میشروع کردیم و در تابستان هم بازی رسمی نداشتیم و امروز اولین مسابقه رسمی مصر بود. تلاش تیم خیلی خیلی خوب بود و افتخار میکنم.