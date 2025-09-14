به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کاراکاس، دولت ونزوئلا پس از حملات اخیر رژیم صهیونیستی به خاک قطر در دوحه آن را نقض حاکمیت و یکپارچگی آن کشور خواند و حمایت خود را از حاکمیت سرزمینی قطر اعلام کرد.

در بیانیه‌ای که از سوی وزارت امور خارجه ونزوئلا منتشر شد، رئیس جمهور نیکولاس مادورو در تماس تلفنی با امیر قطر ضمن محکوم کردن تجاوز اسرائیل به خاک قطر، از دولت و حاکمیت قطر حمایت قاطع کرد.

در این مکالمه تلفنی رئیس جمهور ونزوئلا قوی‌ترین همبستگی دولت و مردم ونزوئلا را از شیخ تمیم بن حمد آل ثانی، دولت، مردم و سرزمین قطر را اعلام نمود.

همچنین رئیس دولت ونزوئلا بار دیگر بر تعهد ونزوئلا به منشور سازمان ملل متحد تاکید و این اقدام‌ها را به عنوان جنایتی که توسط جامعه بین المللی محکوم می‌شود، محکوم کرده و خواهان سپردن آمران و عاملان این تجاوز‌ها به دست عدالت شد.

رئیس جمهور مادورو همچنین بر نقش مهم قطر در روند‌های صلح بین المللی تأکید کرد به ویژه به همبستگی خود با ونزوئلا در دفاع از قوانین بین المللی نیز اذعان کرد.

امیر دولت قطر هم از ریاست جمهوری ونزوئلا به خاطر حمایتش تشکر و هر دو رهبر توافق کردند که روابط همبستگی خود را تقویت و تماس نزدیک خود را در فضا‌های بین المللی و در چارچوب روابط دوجانبه افزایش دهند.