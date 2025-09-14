به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،این مراسم با سخنرانی حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر سعیدی‌فاضل، رئیس این نمایندگی و حجت‌الاسلام والمسلمین فرازی‌نیا، مدیر ارتباطات حوزوی و مشاور فرهنگی تولیت آستان قدس رضوی و با حضور جمعی از اساتید، کارکنان و طلاب برگزار شد.

در جامعه المصطفی العالمیه نمایندگی خراسان بیش از ۲۵۰۰ طلبه از ۴۶ ملیت مختلف در حال تحصیل هستند که نشان‌دهنده ظرفیت بین‌المللی این مرکز علمی است.

در پایان این مراسم، از اساتید و طلاب برگزیده سال تحصیلی گذشته با اهدای لوح و هدایا قدردانی شد.