فرمانده انتظامی شهرستان ابهر از دستگیری یک نفر فروشنده غیرمجاز ارز‌های خارجی خبر داد و گفت: از این فرد ۹۰ قطعه اسکناس ۱۰۰ دلاری به ارزش ۹ میلیارد ریال کشف و توقیف شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ سرهنگ نوروزی فرمانده انتظامی شهرستان ابهر در تشریح این خبر گفت:در پی دریافت گزارشات مردمی مبنی بر خرید و فروش ارز خارج از شبکه توسط متصدی یک واحد صنفی طلافروشی، پی گیری موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: بعد از هماهنگی با مقام قضائی ماموران نسبت به کنترل نامحسوس و شناسایی دقیق محل اقدام و با همراهی به حضور رئیس اداره تعزیزات حکومتی، این فرد را طی عملیاتی دستگیر کردند.

سرهنگ نوروزی ادامه داد: در بازرسی از این واحد صنفی تعداد؛ ۹۰ قطعه اسکناس ۱۰۰ دلاری جمعاً به ارزش ۹ میلیارد ریال کشف شد که متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شد.

فرمانده انتظامی شهرستان ابهر در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه فعالیت غیرمجاز ارزی توسط افراد سودجو، موضوع را از طریق شماره تلفن ۱۱۰ به پلیس گزارش دهند تا نسبت به شناسایی و دستگیری متخلفان اقدام شود.