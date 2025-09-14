۳۴هزار تن قیر رایگان برای بهسازی خیابان‌ها و معابر به شهرستان های مختلف استان اختصاص یافت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری اصفهان امروز در مراسم افتتاح و بهره‌برداری از طرح های شهرک خاتم الانبیاء(ص) کاشان گفت: تلاش بر آن است که اعتبار 20 میلیارد تومانی به منظور احداث سالن ورزشی در این ناحیه در سریع‎ترین زمان ممکن تأمین شود.

مسعود منتظری افزود: پیش‌بینی این موضوع با توجه به نیاز ساکنان ناحیه شهرک خاتم‌الانبیا (ص) و مطالبه شهردار و شورای اسلامی شهر کاشان در نظر گرفته شده است.

وی در بیان جزئیات اقدامات صورت گرفته برای طرح سالن ورزشی این شهرک خاطرنشان کرد: انتظار می‎رود در صورت طراحی نقشه‎های این طرح و همچنین تأمین اعتبار، عملیات اجرایی سالن ورزشی شهرک خاتم‌الانبیاء(ص) تا پایان سال به انجام برسد.

منتظری، همچنین با اشاره به مطالبه شهروندان در زمینه بهسازی معابر، 34هزارتن قیر رایگان در سطح استان را یادآور شد و افزود: کاشان یکی از شهرهایی بود که به فوریت سهمیه اختصاص یافته را جذب کرد و انتظار می‎رود با اختصاص مرحله دوم، نهضت بزرگ آسفالت معابر این شهر با سرعت بیش از پیش انجام شود.